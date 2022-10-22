В Самарской области рассказали о всех льготах, которые положены мобилизованным

Все трудовые контракты с мобилизованными должны быть сохранены. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Правительство Самарской области рассказало о льготах, которые положены семьям мобилизованным. Так, детей мобилизованных в регионе обеспечат бесплатными горячими обедами в школах.

— Рассчитывать льготу будут с момента, когда мобилизованный зачисляется в воинское подразделение, — сказал губернатор Дмитрий Азаров.

Также было принято решение о том, что семьи мобилизованных в Самарской области будут освобождены от платы за детский сад. Призванные военнослужащие получат единовременные подъемные выплаты в размере 50 тысяч рублей.

Помимо этого, все трудовые контракты с мобилизованными должны быть сохранены. В Самарской области составят социальный паспорт семей военнослужащих, в котором будет указано, какая помощь нужна по образованию детей, по устройству в детсады, по медицинским услугам.

По словам властей, семьям мобилизованных в первую очередь будут предоставлять медпомощь, обследования, плановые операции, реабилитацию. Также помогут с решением бытовых вопросов.

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