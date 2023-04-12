Полицейские разыскивают очевидцев смертельного ДТП с Porsche и Skoda на Тополиной в Тольятти

Сотрудники полиции гарантируют конфиденциальность. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области полицейские разыскивают свидетелей и очевидцев смертельного ДТП. В Тольятти на улице Тополиной 5 апреля 2023 года в 11:20 водитель Skoda Rapid скончался при столкновении с Porsche Cayenne.

— Мужчина на «Шкоде» выезжал из жилой зоны, в районе здания № 1А на по улице Тополиной он допустил столкновение с «Порше», — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Госавтоинспекция города Тольятти просит всех, кто был очевидцем данного происшествия или обладает какой-либо информацией, позвонить по телефонам: 93-43-61, 93-60-61, 93-60-60 или обратиться по адресу: Тольятти, ул. Льва Толстого, 39, кабинет №14. Сотрудники полиции гарантируют конфиденциальность.

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