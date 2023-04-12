Семь домов снесут в 1-м квартале п. Мехзавод в Самаре для комплексного развития

Вместо полуразрушенных двухэтажек построят новое комфортное жилье Фото: Google. Карты.

В Красноглинском районе Самары планируют снести семь домов и несколько сараев и гаражей. Все они находятся в первом квартале поселка Мехзавод. Дело в том, что эта территория попала под комплексное развитие. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской мэрии.

Проект КРТ намерены реализовать на участке площадью 3,17 га. Срок — не более 7 лет. За это время компания, которая займется развитием территории, должна будет снести старые постройки и возвести новые жилые дома. На оповещение собственников помещений и решение вопроса с компенсацией власти отвели четыре месяца, а на подготовку документации — не более девяти.

Насколько известно, в зону КРТ попадают пять аварийных домов (1-й квартал п. Мехзавод, 2а, 3б, 4б, 19, 21), два дома 1960 и 1968 годов постройки (1-й квартал п. Мехзавод, 22 и 23), а также три сарая с погребами, несколько гаражей, три нежилых здания и хозяйственные кладовые. Их все планируется снести.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30 жилых домов, детский сад и гаражи отправят под снос в Кировском районе Самары

На площадке запланирована реализация проекта КРТ (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал