Пьяный самарец ногой пробил дыру в двери подъезда, чтобы попасть к даме сердца

Мужчина разбил стекло и изнутри открыл подъездную дверь Фото: скриншот с видео

Дома в ЖК «Рассвет» на 18 км Московского шоссе в Самаре продолжают страдать от дебоширов. Сначала один пьяный неадекват голыми руками вырвал электрощиток, а теперь другой Рэмбо ногой проломил подъездную дверь. Об этом жильцы комплекса сообщили в соцсетях.

Все случилось в ночь на среду, 12 апреля 2023 года. Примерно в три часа некий мужчина решил во что бы то не стало попасть в дом, где живет его зазноба. Однако дама сердца отчего-то не хотела пускать его в подъезд. Самарец начал выкрикивать ее имя и требовать открыть дверь, но реакции так и не дождался.

Тогда мужчина решил взять подъездную дверь штурмом. Он ногой разбил стекло и, просунув руку внутрь, нажал на кнопку домофона. Все это попало на камеру видеонаблюдения. Насколько известно, через некоторое время Рэмбо покинул подъезд, но уже в сопровождении возлюбленной. Оба были нагружены пакетами и какими-то вещами. Разбитое стекло так и осталось валяться на полу.

Жители дома надеются, что правоохранители найдут хулигана и привлекут его к ответственности.

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