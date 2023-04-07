Буйный мужчина разгромил подъезд в ЖК на Московском шоссе в Самаре в надежде попасть домой

Мужчина около часа громил подъезд, пока ехали вызванные соседями сотрудники полиции / Фото: vk.com/rassvet_smr

В ночь на пятницу, 7 апреля 2023 года, в ЖК «Рассвет» на 18 км Московского шоссе в Самаре было неспокойно. Местный житель устроил в одном из домов погром. Поводом стало то, что он не смог попасть в свою квартиру.

- В час ночи буйный сосед разнес половину подъезда в надежде попасть в свою квартиру. Туда его, по-видимому, не пускали напугавшиеся родственники. Другие соседи в шоке целый час слушали разборки и сильный грохот, пока ехала полиция, - сообщили жильцы ЖК «Рассвет» в соцсетях.

Самарец был страшен в своем буйстве. Он голыми руками вырвал электрический щит с проводами и изрядно покосил двери мест общего пользования. При этом, судя по всему, пострадало не только домовое имущество, но и сам мужчина. На полу подъезда видны следы крови.

Дальнейшая судьба дебошира пока неизвестна. Как сообщили «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области, по факту случившегося сейчас проводится проверка. Жильцы дома надеются, что мужчину привлекут к ответственности за хулиганство и порчу имущества. Они переживают, что, если буйного соседа не приструнить, такая ситуация может повториться вновь.

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