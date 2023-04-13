В Самаре памятник князю Засекину помоют и начистят средством с маслами

Всего на территории набережной 24 скульптуры. Фото: администрация Самары

В Самаре в ходе месячника по благоустройству к теплому сезону готовят и набережную. Там идет помывка памятников, скульптур, монументов. Самой трудоемкой прогнозируется очистка памятника основателю и первому воеводе Самары князю Григорию Засекину.

— Эти работы мы организуем перед Первомаем. Памятник будут мыть и начищать специальными средствами на основе масел. Никакая краска применяться не будет, — рассказали в городской администрации.

После натирания покрытие станет более ярким, никакого вреда скульптуре это не наносит. Так первозданный вид сможет сохраниться дольше. Всего на территории набережной 24 скульптуры. Только на второй очереди их 9, из них 8 уже отмыли.

Для этого уходит не меньше 3-х бойлеров с водой каждую смену. Часть скульптур приходить отмывать по второму кругу.

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