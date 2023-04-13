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НовостиОбщество13 апреля 2023 8:10

Дольщики проблемного ЖК на ул. Димитрова в Самаре получат ключи от квартир в 2023 году

Объект достраивают с применением механизмов федерального фонда
Анастасия ФИЛАТОВА
Скоро еще один дом выведут из реестра проблемных объектов / Фото: наш.дом.рф

Скоро еще один дом выведут из реестра проблемных объектов / Фото: наш.дом.рф

В Самаре в 2023 году сдадут еще один проблемный объект. Речь идет о трехсекционном жилом комплексе на улице Георгия Димитрова, 74а в Кировском районе. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр строительства региона Николай Плаксин.

– В настоящее время строительство проблемного объекта завершается с применением механизмов федерального фонда. Планируем, что 214 дольщиков получат ключи от долгожданных квартир в четвертом квартале 2023 года, – отметил глава Минстроя Самарской области.

Напомним, ЖК на улице Георгия Димитрова включает три секции в 16-этажей и административно-хозяйственное здание. Как рассказали «КП-Самара» дольщики объекта, первую и вторую секции обещают сдать летом, а третью – ближе к концу года. Это связано с тем, что в третьей секции выявили ряд недочетов после прошлого застройщика. Сейчас их активно устраняют.

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