Дольщики проблемного ЖК на ул. Димитрова в Самаре получат ключи от квартир в 2023 году

Скоро еще один дом выведут из реестра проблемных объектов / Фото: наш.дом.рф

В Самаре в 2023 году сдадут еще один проблемный объект. Речь идет о трехсекционном жилом комплексе на улице Георгия Димитрова, 74а в Кировском районе. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр строительства региона Николай Плаксин.

– В настоящее время строительство проблемного объекта завершается с применением механизмов федерального фонда. Планируем, что 214 дольщиков получат ключи от долгожданных квартир в четвертом квартале 2023 года, – отметил глава Минстроя Самарской области.

Напомним, ЖК на улице Георгия Димитрова включает три секции в 16-этажей и административно-хозяйственное здание. Как рассказали «КП-Самара» дольщики объекта, первую и вторую секции обещают сдать летом, а третью – ближе к концу года. Это связано с тем, что в третьей секции выявили ряд недочетов после прошлого застройщика. Сейчас их активно устраняют.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.