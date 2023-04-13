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НовостиОбщество13 апреля 2023 16:02

В Самаре ремонт Южного моста планируют завершить до конца апреля 2023 года

Об этом сообщила глава города
Алена ПРОВКИНА
Ремонт планируют завершить до конца апреля. Фото: городская администрация

Ремонт планируют завершить до конца апреля. Фото: городская администрация

В Самаре в начале апреля начались дорожные работы на Южном мосту. Ремонт планируют завершить до начала дачного сезона и религиозных праздников.

Глава Самара Елена Лапушкина выступила на площадке ЦУР региона и рассказала, когда завершатся работы на участке. Ремонт планируют завершить до конца апреля 2023 года. Специалисты ведут работы со стороны улицы Авроры, через железную дорогу и на Южном мосту.

Напомним, ремонт стартовал в экстренном порядке. Его проведут в ускоренном темпе. К тому же, по участку планируют осуществить массовую перевозку людей в направлении кладбищ.

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