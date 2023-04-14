Самарцы заметили дом, складывающий пополам, на пересечении Ставропольской и Ташкентского переулка

Здание складывается пополам. Фото: Наталья АРТЯКОВА

В Самаре местные жители поделились кадрами дома, сложившегося пополам. Строение заметили на пересечении улиц Ставропольской и Ташкентского переулка.

Журналист «КП-Самара» поделился кадрами строения. Судя по кадрам, конструкция начинает медленно сползать к земле. Видимо, аварийный дом давно расселили, штукатурка обваливается, окна отсутствуют, а кровля недавно горела. О сносе здания или его дальнейшей судьбе пока неизвестно.

Напомним, из ветхих и аварийных зданий планируют расселить жителей Промышленного района. Об этом стало известно из постановления городской администрации.

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