В Самаре озеро в парке «Молодежный» планируют восстановить за 150 млн рублей

Специалисты продолжат благоустройство парков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Промышленном районе Самары еще в прошлом году стартовали работы по благоустройству парка «Молодежный». Специалисты также планируют восстановить озеро.

Глава города Елена Лапушкина ответила на вопросы местных жителей в прямом эфире ЦУР. Мэр рассказала, что на проектировку и восстановление озера планируют потратить 150 миллионов рублей. Помимо этого, работники благоустроят прилегающую территорию. Уже в этом году стартует второй этап работ в парках «Молодежный» и «Воронежские озера».

Во время первого этапа специалисты построили интересные детские площадки в эко-стиле. Помимо этого, подрядчики удалили аварийные и небезопасные деревья, высадив почти 2 тысячи новых.

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