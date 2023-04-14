В Самаре аттракционы в парках могут начать работу с 20 апреля 2023 года

В скором времени стартует парковый сезон. Фото: мэрия

В Самаре продолжаются работы в рамках месячника по благоустройству. Сезонной уборкой охвачены все городские общественные территории и зоны рекреации.

По информации городской администрации, в парках специалисты продолжают отмывать аттракционы. Все работы на территории планируют завершить к 20 апреля. Эта дата станет официальным стартом нового паркового сезона. Одним из самых сложных процессов считают подготовку колеса обозрения.

Сотрудники используют мойку высокого давления. Все контактные поверхности очищают от пыли.

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