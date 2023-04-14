Пасхальное богослужение из Софийского собора в Самаре покажут в прямом эфире

Праздничное богослужение проведет митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В ночь на воскресенье, 16 апреля 2023 года, в Софийском соборе в Самаре состоится пасхальное богослужение. Его проведет митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий. Будет организована прямая трансляция. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Трансляция праздничного богослужения стартует в субботу, 15 апреля 2023 года, в 23:50. Посмотреть его можно будет на местных телеканалах и в официальной группе «Самарская область» в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, ранее «КП-Самара» писала, что и почем можно купить на Пасху. Наши журналисты представили обзор самых необычных товаров, которые появились в магазинах в преддверии религиозного праздника.

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