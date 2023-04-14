Шестой кассационный суд отменил приговор экс-директору нацпарка «Самарская Лука»

Кассационная инстанция вынесла новое решение по делу Александра Губернаторова Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В пятницу, 14 апреля 2023 года, Шестой кассационный суд отменил приговор бывшему директору нацпарка «Самарская Лука» Александру Губернаторову. Ранее его признали виновным в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями и на 5 лет отправили в колонию общего режима.

Напомним, ранее Александра Губернаторова заподозрили в хищении денег коммерческих организаций, которые они перечислили в качестве благотворительной и спонсорской помощи на благоустройство территории нацпарка. В общей сложности это сумма в 10 млн рублей. Кроме того, экс-директора «Самарской Луки» уличили в привлечении подчиненных и служебной техники к обустройству его личных земельных участков.

В июне 2022 года суд в Тольятти признал Александра Губернаторова виновным и назначил реальный срок лишения свободы. В октябре Самарский областной суд оставил приговор без изменений. Бывший глава нацпарка и его защитники обжаловали эти решения в Шестом кассационном суде. Тот пришел к выводу, что суд первой инстанции допустил нарушения требований уголовно-процессуального законодательства.

- Совокупность доказательств стороны обвинения и доводы стороны защиты не получили должной оценки. Суд не учел обстоятельства, которые могли существенно повлиять на выводы о виновности Губернаторова и квалификации его действий. В связи с чем приговор и апелляционное определение были отменены, - сообщили в пресс-службе Шестого кассационного суда.

Уголовное дело направили в Центральный районный суд Тольятти. Оно будет рассмотрено в ином составе. Что касается Александра Губернаторова, то пока он будет находиться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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