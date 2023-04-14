Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 апреля 2023 13:50

Шестой кассационный суд отменил приговор экс-директору нацпарка «Самарская Лука»

Дело Александра Губернаторова направили на новое рассмотрение
Анастасия ФИЛАТОВА
Кассационная инстанция вынесла новое решение по делу Александра Губернаторова

Кассационная инстанция вынесла новое решение по делу Александра Губернаторова

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В пятницу, 14 апреля 2023 года, Шестой кассационный суд отменил приговор бывшему директору нацпарка «Самарская Лука» Александру Губернаторову. Ранее его признали виновным в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями и на 5 лет отправили в колонию общего режима.

Напомним, ранее Александра Губернаторова заподозрили в хищении денег коммерческих организаций, которые они перечислили в качестве благотворительной и спонсорской помощи на благоустройство территории нацпарка. В общей сложности это сумма в 10 млн рублей. Кроме того, экс-директора «Самарской Луки» уличили в привлечении подчиненных и служебной техники к обустройству его личных земельных участков.

В июне 2022 года суд в Тольятти признал Александра Губернаторова виновным и назначил реальный срок лишения свободы. В октябре Самарский областной суд оставил приговор без изменений. Бывший глава нацпарка и его защитники обжаловали эти решения в Шестом кассационном суде. Тот пришел к выводу, что суд первой инстанции допустил нарушения требований уголовно-процессуального законодательства.

- Совокупность доказательств стороны обвинения и доводы стороны защиты не получили должной оценки. Суд не учел обстоятельства, которые могли существенно повлиять на выводы о виновности Губернаторова и квалификации его действий. В связи с чем приговор и апелляционное определение были отменены, - сообщили в пресс-службе Шестого кассационного суда.

Уголовное дело направили в Центральный районный суд Тольятти. Оно будет рассмотрено в ином составе. Что касается Александра Губернаторова, то пока он будет находиться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал