В Самаре завершается строительство новой поликлиники в микрорайоне Волгарь

Новый объект будет рассчитан на 700 посещений в смену

В Волгаре продолжается строительство новой 6-этажной поликлиники. Работы близятся к завершению. Так, подрядчик приступил к монтажу внутренних систем. Об сообщили в региональном правительстве.

– На объекте ведется монтаж электрических сетей, водоснабжения, канализации, отопления и вентиляции, укладка настенной и напольной плитки, монтаж дверей, устройство потолков, монтаж кондиционеров, отделка стен, – поделились власти губернии.

Отмечается, что в мае на объекте планируется завершить благоустройство вокруг здания.

Напомним, новая поликлиника будет рассчитана на 700 посещений в смену. Она должна открыть свои двери уже в этом году. В шестиэтажном здании предусмотрят лечебно-диагностическое, реабилитационное, хирургическое отделение. Там будет работать женская консультация и дневной стационар для детей и взрослых. Кроме того, лечебное учреждение приспособят для приема маломобильных пациентов.

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