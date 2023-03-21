Новую поликлинику в самарском Волгаре планируют открыть осенью 2023 года

Сейчас учреждение проводит активную работу по привлечению специалистов. Фото: ГКУ «УКС» Самарской области

Готовность новой шестиэтажной поликлиники в Волгаре Куйбышевского района Самары составляет уже более 70%. Начать прием пациентов в ней планируется осенью 2023 года.

— Сейчас идет внутренняя отделка помещений и монтаж инженерных коммуникаций. В ближайшее время начнется благоустройство прилегающей территории, — рассказали в минздраве Самарской области.

Напомним, новая поликлиника рассчитана на 700 посещений в смену. В понедельник, 20 марта, почти 200 будущих выпускников медколледжа имени Ляпиной ознакомились с потенциальным местом работы. Студентам рассказали о структуре и особенностях работы будущей поликлиники.

Сейчас, по словам главврача, учреждение проводит активную работу по привлечению специалистов, идут встречи с соискателями и рассматриваются возможности предоставления мер социальной поддержки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.