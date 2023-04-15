Гагаринский субботник прошел в Железнодорожном районе Самары 15 апреля 2023

Горожане активно участвуют в уборке общественных пространств и дворовых территорий Фото: администрация Самары

Жители Железнодорожного района Самары приняли участие в Гагаринском субботнике 15 апреля 2023 года. Активные горожане привели в порядок двор на улице Революционной у домов №№ 157, 157а, 159 и 161. Об этом сообщает пресс-служба администрации областной столицы.

- Мы всегда принимаем активное участие в уборках и стараемся поддерживать порядок, ведь это наш двор, который мы очень любим, - поделились местные жители.

По словам главы Железнодорожного района Вадима Тюнина, в этой части города прошло же два средника и три субботника. В месячнике благоустройства территорий приняли участие около 8,5 тысяч человек. Инструментов и расходных материалов хватает всем. Сейчас в районе действует 31 пункт выдачи инвентаря. Чиновник выразил надежду, что все участки удастся привести в порядок до начала мая 2023 года.

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