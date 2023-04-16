Полицейские рассказали подробности ДТП под Тольятти 16 апреля, где «Гранта» влетела под фуру

"Гранта" въехала под стоящую фуру. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Рано утром, 16 апреля 2023 года, в Ставропольском районе на трассе М-5 Урал возле села Зеленовка произошла страшная авария, которая унесла жизнь водителя автомобиля «ЛадаГранта». По предварительным данным, водитель врезался в стоящий на обочине большегруз, моторный отсек легковушки оказался полностью под полуприцепом фуры. Полицейские рассказали подробности смертельного ДТП.

- 51-летний водитель отечественного автомобиля скончался от полученных травм, его двое пассажиров – 30 и 27 лет – были доставлены в больницу с тяжелыми травмами. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства аварии, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Ранее «КП-Самара» сообщала, что на месте ДТП работали спасатели ПСС Самарской области. Тело погибшего мужчины было зажато в салоне, поэтому потребовалась работа специнструментом.