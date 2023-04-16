В Самаре потушили пожар на 9-й просеке 16 апреля 2023 года

Пожар на 9-й просеке ликвидирован. Фото: ГУ МЧС по Самарской области

Днем, 16 апреля 2023 года, в МЧС региона поступило сообщение о пожаре на 9-й просеке в Самаре. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. В течение нескольких часов пожарным удалось ликвидировать открытое горение.

- В Сообщение поступило в 11:44, в 16:54 была объявлена ликвидация, - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

В областном главке уточнили детали происшествия. Ранее сообщалось, что пожар охватил дом и надворные постройки на 13 линии Барбошиной поляны, но фактически горели постройки на улице Сквозной, 3А.

Погибших и пострадавших в результате ЧП нет. Сейчас эксперты проводят оценку ущерба и устанавливают причину возгорания.