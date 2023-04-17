Глава Самары отказала «Трансгрузу» в застройке исторического центра города

Речь идет об участках общей площадью 3378 кв. метров. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава Самары Елена Лапушкина в очередной раз отказала ООО «Специализированный застройщик «Трансгруз» в застройке исторического центра города. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.

Елена Лапушкина подписала постановление об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков в Ленинском районе Самары. Речь идет об участках общей площадью 3378 кв. метров в границах улиц Ульяновской, Самарской, Галактионовской, Ярмарочной.

Там хотели построить высотные дома. Согласно документу, застройщику было отказано на основании отрицательных голосов членов комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки.

Помимо этого, отказ связан с тем, что один из земельных участков расположен в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия «Дом жилой».

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