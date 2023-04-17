Депутату Самарской губернской думы Дмитрию Холину вручили орден Мужества

Дмитрия Холина наградили орденом Мужества. Фото: Екатерина Колотовкина
Депутату Самарской губернской думы вручили почетную награду. Дмитрия Холина наградили орденом Мужества.
- От всей души поздравляю майора Холина Дмитрия Владимировича с присвоением ордена Мужества, - написала в своем телеграм-канале жена генерала и глава фонда "Звезда и Лира" Екатерина Колотовкина.
Депутат отправился в зону СВО в прошлом году. Дмитрий Холин рассказывал журналисту «КП-Самара», что происходило в военных частях. Политик признался, что ожидал призыва в период объявления мобилизации.
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