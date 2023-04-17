Самарскому перевозчику «Пассажиравтотранс» отказали в восстановлении автопарка

Перевозчику отказали в мэрии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре опубликовано постановление городской администрации об использовании территории бывшего парка автобусного перевозчика. «Пассажиравтотранс» получил отказ.

По данным постановления, в границах улиц Авроры и Гаражной располагается участок, ранее принадлежавший перевозчику. На нем размещали объекты дорожного сервиса и служебные гаражи. Члены комиссии по подготовке проектов правил землепользования проголосовали не в пользу перевозчика. Предприятие не получит разрешение на условный вид использования участка.

Ранее предприятие готовилось вернуться к работе. «ПАТ» обанкротился несколько лет назад и перестало работать по профилю. МП сдавало в аренду имущество, а вырученные деньги направлялись на погашение долгов.

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