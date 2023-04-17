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НовостиПроисшествия17 апреля 2023 16:25

В Самаре поднялся столб дыма над улицей Белорусской

Очевидцы опубликовали кадры
Алена ПРОВКИНА
Пользователи опубликовали кадры в соцсетях. Фото: "Самара ДТП"

Пользователи опубликовали кадры в соцсетях. Фото: "Самара ДТП"

В Самаре местные жители опубликовали кадры возгорания на улице Белорусской. Над улицей поднялся столб дыма.

Кадры возгорания опубликовали очевидцы в социальных сетях. Судя по видео, столб густого дыма поднялся над городом. В комментариях пользователи предполагают, что возгорание возможно в заброшенном доме. Пока нет официальной информации о причинах пожара и возможных жертвах.

Напомним, утром 16 апреля стало известно о пожаре на 9-й просеке. Возгоранию присвоили повышенный ранг сложности. В течение нескольких часов горение ликвидировали

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