В Самаре на Красной Глинке загорелась крыша расселенного дома

В городе загорелся расселенный дом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Красноглинском районе Самары стало известно о возгорании. Вспыхнула кровля 2-х этажного расселенного здания.

По информации ГУ МЧС России по Самарской области, на место возгорания прибыли подразделения. О пожаре стало известно вечером в понедельник, 17 апреля 2023 года. Пока о подробностях происшествия и количестве пострадавших не сообщается. Информация уточняется.

Напомним, также вечером 17 апреля очевидцы поделились кадрами пожара на улице Белорусской. Черный столб дыма появился над областной столицей.

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