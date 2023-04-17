В Самаре потушили пожар на улице Белорусской 17 апреля 2023 года

Пожар удалось ликвидировать. Фото: "Самара ДТП"

В Самаре местные жители поделились кадрами возгорания на улице Белорусской. Горожане переживали за судьбу расселенного строения.

По информации ГУ МЧС России по Самарской области, сообщение о возгорании поступило вечером в понедельник, 17 апреля 2023 года, в 19:01. Возгорание заметили на улице Белорусской, 122. Горение зафиксировали на кровле 2-х этажного расселенного дома. Площадь пожара составила 150 кв.м.

На месте работали 27 специалистов. Пожар ликвидировали в 20:40. О пострадавших не сообщается.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал