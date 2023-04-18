Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт18 апреля 2023 7:07

Бузова восхитилась самарскими «Крыльями Советов»

Певице понравилось, как в самарском клубе отметили День космонавтики
Евгений ЕГОРОВ
На майках игроков "Крыльев" были размещены портреты космонавтов согласно порядковым номерам. Фото: ПФК "Крылья Советов"

На майках игроков "Крыльев" были размещены портреты космонавтов согласно порядковым номерам. Фото: ПФК "Крылья Советов"

Певица Ольга Бузова неожиданно высказалась в соцсетях по поводу футбольного матча между самарскими «Крыльями Советов» и подмосковными «Химками». Артистке понравился креатив медиаслужбы.

На игру с подмосковной командой футболисты «Крыльев» вышли с портретами космонавтов на майках. Порядковый номер каждого космонавта соответствовал номеру на футболке игрока. Акция была приурочена к Дню космонавтики.

- Мне кажется, что это крутая идея: и футбол посмотрели, и вспомнили космонавтов. Мне даже думается, что этот формат можно взять и к другим мероприятиям и событиям. Нам правда есть чем гордиться! И об этом надо помнить, - написала Бузова в своем аккаунте в соцсети.

Пользователи соцсетей отметили, что пост Бузовой лайкнуло больше народу, чем посетило все вместе взятые матчи 23-го тура чемпионата России.