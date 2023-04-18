В Самаре планируется построить новую набережную до КРЦ «Звезда»

У властей большие планы на территорию площадью 160 га в границах реки Волги. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Во вторник, 18 апреля, в Самаре утвердили документацию по планировке территории регионального значения. Значительная площадь зарезервирована под набережную – единое рекреационное пространство 27 га вместе с набережной у Ладьи.

— Предусмотрен широкий полностью пешеходный бульвар от Фабрики-Кухни и КРЦ «Звезда» до набережной. Это будет «вторая Ленинградская», — рассказали в правительстве Самарской области.

У властей большие планы на территорию площадью 160 га в границах реки Волги, Постникова Оврага, улицы Ново-Садовой, Северо-Восточной магистрали, улицы Лесной и завода КИНАП. Проект разработали для защиты знаковой для города территории от непродуманной точечной застройки.

Проект планировки предусматривает формирование новой улично-дорожной сети протяженностью 12 км и продление улицы Соколова до набережной.

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