Министр культуры Самарской области рассказала, как планируют отметить юбилейный Грушинский фестиваль

В этом году популярному фестивалю исполняется 50 лет. Фото: grushinfestival.ru

В этом году исполняется 50-летие Грушинского фестиваля. Традиционно мероприятие соберет множество гостей. А их, в свою очередь, порадуют интересной программой. О том, как фестиваль будет удивлять гостей в 2023 году, в интервью «КП-Самара» рассказала министр культуры Самарской области Ирина Калягина.

– В этом году с одной из творческих команд мы разработали очень интересный проект - ландшафтный парк Мастрюки на Грушинской поляне, где мы предлагаем немного изменить инфраструктуру, создать более комфортные площадки, не нарушая то единство природы и человека, которое было все эти годы на Грушинском фестивале, – пояснила Ирина Калягина.

В первую очередь в порядок будет приведена лестница. Также запланировано переустройство детской площадки, обновление амфитеатра.

Удивит гостей и сам формат фестиваля – в этом году они смогут услышать его историю. Мероприятие также посетят известные барды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Это место может стать новым центром притяжения»: министр культуры Самарской области – об открытии филиала Третьяковки и реконструкции драмтеатра

Министр культуры Самарской области Ирина Калягина рассказала, когда откроется филиал Третьяковки в здании фабрики-кухни (подробности)