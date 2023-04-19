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НовостиПроисшествия19 апреля 2023 13:12

В Самарской области случился еще один крупный пожар, из-за которого пострадал мужчина

На месте работают специалисты
Алена ПРОВКИНА
В пожаре пострадал местный житель. Фото: "Город Новокуйбышевск"

В пожаре пострадал местный житель. Фото: "Город Новокуйбышевск"

В городе Новокуйбышевск Самарской области зафиксировали крупный пожар. Специалисты объявили повышенный ранг опасности.

По информации ГУ МЧС России по Самарской области, возгорание произошло на улице Подгорной в поселке Русские Липяги. Вспыхнули 3 частных жилых дома. К сожалению, пострадал 1 человек. Личные данные мужчины устанавливают, его госпитализировали в городскую больницу. Площадь пожара оценили в 500 квадратных метров. Для тушения привлекли 65 человек и 23 единиц спецтехники.

Напомним, вчера стало известно о крупном пожаре в областной столице. Сгорели два деревянных дома на улице Галактионовской. К счастью, обошлось без пострадавших.

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