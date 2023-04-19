Самару накроет сильная магнитная буря 20 апреля 2023 года

В город вернутся магнитные бури Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре вновь предупредили местных жителей о надвигающийся магнитной буре. Ее сила составит 5 баллов.

По информации специалистов my-calend, сильная магнитная буря вновь накроет 20 апреля 2023 года. В этот день горожане могут почувствовать головную боль, также могут наблюдаться резкие перепады настроения, упадок сил и даже депрессия. Местным жителям следует следить за своим психическим состоянием. Необходимо больше времени проводить на свежем воздухе.

Напомним, местным жителям также рассказали, какая погода будет в конце апреля и начале мая. В областной столице вновь ожидается потепление.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.