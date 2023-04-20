В Самаре во время движения загорелся автобус №226

Пассажиры выходили из задымленного транспорта. Фото: "Самара life"

В Самаре местные жители рассказали о возгорании автобуса №226. Горожане опубликовали кадры в социальных сетях.

-Горит, но едет, - написали пользователи утром 20 апреля 2023 года.

Судя по предоставленным кадрам от автобуса исходит сильный дым. Открытого огня не наблюдаются. Очевидцы подчеркивают, что общественный транспорт продолжал движение, пока ему не перекрыли дорогу другие водители. Что стало причиной задымления пока неизвестно. О пострадавших не сообщается. Пассажиры выходили из салона транспорта.

Напомним, сегодня это не первое возгорание. Ранним утром стало известно о крупном пожаре на улице Ново-Садовой.

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