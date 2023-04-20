Ранним утром в Самаре загорелась крыша расселенного дома на улице Ново-Садовой

Возгорание произошло в расселенном доме.Фото: "Самара ДТП"

В Самаре продолжают поступать сообщение о серьезных возгораниях. На этот раз огонь охватил кровлю расселенного дома.

По сообщению ГУ МЧС России по Самарской области, информация о возгорании появилась ранним утром, в 6:55, 20 апреля 2023 года. Огонь заметили на крыше трехэтажного дома на улице Ново-Садовой, 167. Специалисты установили, что возгорание произошло на верхнем этаже и перешло на кровлю. В 07:51 объявлена локализация.

Пожару присвоили повышенный ранг опасности. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Для тушения привлекли 42 человек и 13 единиц спецтехники. Напомним, не так давно произошли серьезные пожары в городе Новокуйбышевск и на улице Галактионовской в Самаре.

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