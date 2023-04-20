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НовостиОбщество20 апреля 2023 8:32

В Самаре ожидается аномальная жара в начале мая 2023 года

Синоптики предупредили местных жителей
Алена ПРОВКИНА
В регионе ожидается аномальная жара в мае 2023 года

В регионе ожидается аномальная жара в мае 2023 года

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местных жителей предупредили об очередном аномальном повышении температуры. Отметка столбика термометра поднимется до +28 градусов.

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», в конце апреля ожидается устойчивы характер погоды. Местами столбик термометра опуститься ниже ноля. При этом, днем температура воздуха будет повышаться до +20 градусов. Специалисты gismeteo подчеркивают, что в начале мая ожидается аномальная разница температур. В дневные часы воздух прогреется до +25 градусов и выше.

Напомним, жителей региона также предупредили о надвигающейся магнитной буре. Ее сила составит 5 баллов. Метеочувствительным следует подготовиться.

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