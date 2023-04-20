Минтруд рассказал, как самарцы будут отдыхать в мае 2023 года

Самарцы смогут отдохнуть в начале мая
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самарской области и по всей стране граждане смогут отдохнуть на майские праздники. В министерстве труда рассказали, как будут рассчитывать выходные дни.
По данным ведомства, последний месяц весны будет богат на выходные. Дополнительными днями отдыха будут 1, 8 и 9 мая. Также май начнется с длинных выходных, которые стартуют 29 апреля, а закончатся 1 мая. Из-за этого в первой неделе будет всего 4 рабочих дня (со 2 по 5 мая).
Жители самарского региона смогут отдохнуть с 6 по 9 мая. А затем снова отработать «короткую» неделю (всего три рабочих дня). В эти дни самарцы смогут насладиться жаркой весной. Напомним, специалисты рассказали, какая погода ждет граждан в мае.
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