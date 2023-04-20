В Самаре ликвидируют реабилитационный центр для инвалидов «Созвездие»

Центр расположен на Восьмой просеке. Фото: ГКУ СО РЦ "Созвездие"

Реабилитационный центр для инвалидов «Созвездие», расположенный на Восьмой просеке в Самаре, вскоре прекратит работу. Соответствующее постановление появилось на официальном сайте правительства Самарской области.

– Ликвидировать государственное казенное учреждение Самарской области «Реабилитационный центр для инвалидов «Созвездие», – следует из документа, подписанного председателем правительства Виктором Кудряшовым.

Отметим, что ликвидация касается старого здания. А вот само учреждение ждет реконструкция. Об этом стало известно еще осенью прошлого года.

В частности, планируется строительство двух новых корпусов. По информации региональных властей, объект преобразится в рамках концессионного соглашения. Проект планируется реализовать до 2025 года.

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