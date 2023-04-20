Стала известна география распространения коронавируса в Самарской области 20 апреля 2023 года

10 пациентов лечатся в больницах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие сутки в Самарской области обнаружили 336 новых случаев коронавирусной инфекции. 10 человек лечатся в больницах. Об этом в четверг, 20 апреля 2023 года, сообщили в региональном оперштабе. Рассказываем, жители каких городов и районов подхватили болезнь.

В Самаре зафиксировали 167 случаев заболевания, в Тольятти и Волжском районе – по 27. В Сызрани заболели 14 человек, в Новокуйбышевске 12, в Похвистнево 11, в Чапаевске 8, в Красноярском районе 6.

По 5 жителей заразились в Красноярском, Шенталинском, Безенчукском, Кошкинском районах, Жигулевске и Кинеле. По 4 – в Похвистневском, Сызранском, Шигонском и Борском районах. Еще по 3 случая зафиксировали в Большечерниговском, Хворостянском, Богатовском районах и Отрадном.

В Исаклинском, Пестравском, Кинельском районах коронавирусом заболели по двое человек. В Ставропольском, Кинель-Черкасском, Приволжском, Елховском районах и Октябрьске – по одному.

Ранее стало известно, что коронавирусную инфекцию также обнаружили у губернатора Самарской области. Об этом он сообщил на своей странице в соцсетях.

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