Здание нуждется в реконструкци. Фото: РЦ "Созвездие"

В Самаре ликвидируют реабилитационный центр для инвалидов на 8-й просеке. Соответствующее постановление на днях появилось на официальном сайте регионального правительства.

Речь идет о реабилитационном центре для инвалидов «Созвездие». Корпус социального учреждения расположен на Восьмой просеке, однако учреждение прекратит свое существование.

– Ликвидировать ГКУ СО «Реабилитационный центр для инвалидов «Созвездие», – говорится в постановлении, которое подписал председатель правительства Виктор Кудряшов.

Однако без внимания и заботы инвалиды не останутся. Еще прошлой осенью появилась информация о том, что реабилитационный центр ждет реконструкция. Здесь по концессии построят два новых корпуса, приведут здание в порядок и оснастят его современным оборудованием

Реконструкцию завершат до 2025 года.