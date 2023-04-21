Противопожарный режим продлили в Самарской области до 14 мая 2023 года

Жителям запрещено разводить открытый огонь и жечь сухую траву Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продлили особый противопожарный режим. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщили в региональном правительстве.

– Особый противопожарный режим будет действовать в Самарской области с 21 апреля по 14 мая 2023 года, – информируют власти губернии.

Напомним, на время действия режима жителям придется соблюдать ряд запретов. В частности, нельзя использовать открытый огонь на соответствующей территории. Также запрещено жечь сухую траву.

Не исключено, что в дальнейшем будет введен запрет на посещение лесов. Такая мера принимается при наступлении 4-5 классов пожарной опасности.

Напомним, с начала текущего года в Самарской области произошло более 200 природных пожаров. По данным регионального ГУ МЧС, нередко они возникают из-за людской небрежности. В списке причин: незатушенный костер, брошенный окурок, неисправный глушитель транспортного средства.

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