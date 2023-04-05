Горит сухая трава, начали страдать леса: более 210 природных пожаров произошли в Самарской области с начала 2023 года

Пожарным приходится ежедневно выезжать на тушение огня на полях и лугах Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

В Самарской области стартовал сезон природных пожаров. Ежедневно жители региона сообщают о возгораниях сухой травы то в одном, то в другом районе. Нередко дым идет в сторону городов, образуя в небе сероватую пелену. Появляется и запах гари. Похожая ситуация сложилась во вторник, 4 апреля 2023 года, в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске. В МЧС рассказали, из-за чего происходят природные пожары и какие территории уже пострадали от огня.

В небе над городами Самарской области 4 апреля 2023 года повисла серая дымка / Фото: Происшествия Тольятти

Более 210 природных пожаров с начала года

— В результате неконтролируемого пала сухой травы с 31 марта по 3 апреля 2023 года в регионе произошло 49 пожаров на общей площади 4,7 га. Сейчас все они ликвидированы. Большинство подобных пожаров зафиксировано в Ставропольском районе, а больше других по площади — в Волжском районе, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

За минувшие сутки в Самарской области произошло 86 природных пожаров. Их общая площадь составила более 5 га. К примеру один случился в районе поселка Черновский Волжского района. Там горела сухая трава отдельными очагами. Общая площадь возгорания составила 600 кв. м. Всего с начала 2023 года пожарные потушили уже 213 подобных возгораний на общей площади более 9 га.

Человеческая беспечность может привести к лесным пожарам

— В большинстве случаев (около 90%) природные пожары возникают из-за людской небрежности. Среди причин: незатушенный костер, брошенный окурок, неисправный глушитель транспортного средства, тлеющий патронный пыж, сжигание прошлогодней травы, — отмечают в МЧС.

За прошедшие два дня в губернии зарегистрировали первые в этом году лесные пожары. Один произошел 3 апреля в 59-м квартале Красноярского лесничества Большецаревщинского участкового лесничества в Волжском районе. Огнем была охвачена территория в 1,7 га. Второй — 4 апреля в 83-м квартале Кинельского лесничества Богдановского участкового лесничества Кинельского района. Его площадь составила 1 га.

Два лесных пожара произошли в регионе 3 и 4 апреля 2023 года Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Особый противопожарный режим

Напомним, с 1 по 20 апреля 2023 года в Самарской области ввели особый противопожарный режим. В этот период жители должны соблюдать запрет на посещение лесов и на использование открытого огня. Нельзя разводить костры, бросать горящие спички и окурки на природе, жечь мусор вблизи строений и сухую траву.

Пламя очень быстро может распространиться (особенно в ветреную погоду) и перекинуться на дома, сараи, бани и надворные постройки. Нарушителей могут привлечь к административной или даже к уголовной ответственности. Наказание — от крупного штрафа до лишения свободы.

Сотрудники МЧС напоминают: если вы заметили в лесу небольшой пожар, можно попытаться остановить его и по возможности отправить кого-нибудь за помощью в ближайшее поселение или лесничество. Если возгорание крупное, следует звонить по телефону региональной диспетчерской службы лесной охраны 8(846) 231-00-63 либо по единому номеру пожарных и спасателей 01 (101 с мобильного).

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