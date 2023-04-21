В Самаре накануне дня рождения вымыли памятник Ленину

Памятник проходит помывочные процедуры ежегодно

В Самаре 19 апреля 2023 года привели в порядок памятник Ленину, расположенный на площади Революции. Монумент очистили от грязи и пыли аккурат перед днем рождения Владимира Ильича, которое приходится на 22 апреля.

– Подрядчик моет памятник Ленину каждый год в рамках традиционного месячника по благоустройству, – сообщили журналисту «КП-Самара» в городской администрации.

Отметим, что весенние процедуры также прошел памятник Ленину, установленный в Красноярске. Рабочие щетками счистили грязь, а сам монумент помыли специальным щадящим моющим средством.

Напомним, в общей сложности специалисты Самары приведут в порядок свыше 300 памятников. Работы уже стартовали, их планируется завершить к майским праздникам.

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