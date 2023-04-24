Врач рассказал жителям Самары, в чем отличие кори от гриппа и ОРВИ

Заражение корью происходит в несколько этапов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В последнее время в России участились случаи заражения корью. Об этом сообщил врач-терапевт, пульмонолог Олег Абакумов.

– Вирус попадает через слизистые, поэтому проявляется покраснением глаз и «лающим» кашлем. Изначально болезнь проходит бессимптомно, далее появляется высокая температура, насморк, сильный кашель, конъюнктивит со светобоязнью. На 4-8 день на коже появляется сыпь. После 3-4 дней она поэтапно пигментируется и превращается в шелушение на теле, которое длится 5-7 дней, – поделился специалист.

Корь поражает не только детей, но и взрослых. Она опасна тем, что ее легко перепутать с гриппом. Врач рассказал самарцам, в чем основное отличие заболеваний.

– Корь выделяется среди других болезней сыпью на твердом и мягком небе, – пояснил Олег Абакумов.

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