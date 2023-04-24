Ремонтом вагонов самарского метро займется компания из Санкт-Петербурга

Сумма контракта составит 309,9 млн. рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, кто займется ремонтом вагонов метро в Самаре. В МП «Самарский метрополитен имени А.А. Росовского» определились с подрядчиком. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Согласно документации, на торги заявился единственный участник – АО «Октябрьский электровагоноремонтный завод». Предприятие работает в Санкт-Петербурге и входит в состав АО «Трансмашхолдинг». Заявка компании была признана соответствующей требованиям.

Капитально-восстановительный ремонт будет выполнен за 309 913 213,34 рублей. Это максимальная цена контракта. Подрядчику предстоит привести в порядок 6 вагонов – 2 головных и 4 промежуточных. Все они были выпущены в 1987 году.

Выполнить работы необходимо с 10 мая по 31 октября 2023 года.

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