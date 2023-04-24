Гендиректор «Крыльев Советов» Вадим Андреев подал в отставку в знак протеста против судейства в РПЛ

Вадим Андреев решил уйти с поста гендира "Крыльев" в знак протеста. Фото: ПФК "Крылья Советов"

Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев заявил, что подает в отставку со своего поста. Текст заявления приводит популярный телеграм-канал «Панк инсайд». Как следует из него, на такой шаг гендира самарского клуба сподвигло возмущение судейством в РПЛ.

- Футбольный клуб «Крылья Советов» столкнулся с беспрецедентным судейством. Клуб с большой историей, клуб, которому в прошлом году исполнилось 80 лет, клуб с многочисленной армией болельщиков и большими футбольными традициями, клуб «Крылья Советов» — с молодой зрелищной командой, настоящим открытием прошлого сезона, — вынужден решать вопросы не на футбольном поле, а за его пределами. Добывать результат не в честной борьбе, а бороться с судейским беспределом, - говорится в заявлении Андреева.

По его словам, РФС бездействует, и нужны какие-то шаги, чтобы изменить ситуацию.

- Российский футбол не заслуживает того, что происходит прямо сейчас. Не заслуживает такого судейства, не заслуживает бездействия и абсолютного равнодушия футбольных органов. Исчерпав все возможные варианты конструктивного обсуждения, я подаю в отставку с поста генерального директора футбольного клуба «Крылья Советов» в знак протеста против судейства в матчах лиги, - заявил Андреев.

Накануне и сам Андреев, и другие эксперты уже высказывались о судействе в матче «Пари НН» - «Крылья Советов», завершившемся победой нижегородского клуба 2:1.