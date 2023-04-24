В Самаре во время движения машина обвалилась под асфальт

Автомобиль провалился в яму. Фото: "ЧП Самара"

В Самаре местные жители в социальных сетях рассказали об очередном обвале. На улице Льва Толстого обрушился асфальт автомобильной дороге.

Судя по опубликованным кадрам, легковой автомобиль обрушился под асфальт во время движения. В огромную яму угодило переднее колесо. К счастью, обошлось без пострадавших. О причинах обвалах пока неизвестно. В комментариях пользователи отметили, что яма была и ранее и скорее всего обрушилась со временем сильнее.

Напомним, специалисты ранее провели исследование и выяснили, на что чаще всего жалуются местные жители. На первом месте – состояние дорожного покрытия.