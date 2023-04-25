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НовостиОбщество25 апреля 2023 6:35

В Самарской области отыщут точное место битвы Тамерлана с Тохтамышем

Разгадать одну из больших исторических загадок решили археологи России и Узбекистана
Валентина ПОЛИКАРПОВА
На территории губернии будет запущен крупный международный археологический проект

На территории губернии будет запущен крупный международный археологический проект

Археологи России и Узбекистана решили разгадать одну из самых интересных исторических загадок Самарской области. Они намерены найти точное место битвы Тамерлана с Тохтамышем. Для этого на территории региона будет запущен масштабный международный археологический проект.

– В рамках проекта мы должны раскрыть эту историческую тайну, найдя в ходе раскопок соответствующие артефакты-доказательства и поставив точку в давнем научном споре. Интерес к работе проявили многие наши коллеги, в том числе – археологи из Казахстана, Азербайджана, Ирана и Израиля, – рассказал руководитель научно-исследовательской лаборатории археологии Самарского университета им. Королева Сергей Зубов.

Реализация проекта займет пять лет. Исследования будут проведены в различных точках губернии.

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