Сражение положило конец Золотой Орде: в Самарской области отыщут место битвы Тамерлана с Тохтамышем

Работа будет проведена в рамках масштабного международного проекта.

Самарская область хранит множество исторических тайн. Именно здесь, на территории губернии, произошла одна из самых крупных битв в мировой истории. В 1391 году на реке Кондурча сразились войска хана Золотой Орды Тохтамыша и Тамерлана. С того момента прошло несколько веков, однако точное место сражения так и не было найдено. Недавно местные археологи решили разгадать одну из самых интересных загадок Самарской области. Подробности рассказали в Самарском университете.

Сражение стало закатом Золотой Орды

Об этой войне многие помнят еще с уроков истории. Конфликт начался в конце 1380-х годов с ряда набегов Тохтамыша на Тимура. В 1391 году Тамерлан пошел в поход на своего противника. В июне его войско, состоявшее из 200 тысяч воинов, достигло Самарской области. Здесь и состоялась знаменитая битва – войска встретились в местности Кундузча.

– В этой битве войско Тохтамыша было разбито, а сам хан сбежал. Через четыре года Тимур нанес Тохтамышу заключительный удар, разгромив его войско в сражении на реке Терек. Многие историки считают, что поражения Тохтамыша в битвах 1391 и 1395 годов оказались роковыми для Золотой Орды, ознаменовав ее закат, – поделились в пресс-службе Самарского университета.

Историки пришли к выводу, что местность Кундузча – не что иное, как река Кондурча. Они долгое время бились над разгадкой точного места сражения. Установить его было сложно: протяженность реки составляет около 300 км. Одни утверждали, что войска встретились в междуречье рек Сок и Кондурча, другие – в районе села Старый Буян Красноярского района, третьи – около села Кошки. Однако точных вещественных доказательств битвы так и не нашли.

«Мы должны раскрыть эту историческую тайну»

В 2023 году археологи России и Узбекистана решили разгадать одну из главных загадок Самарской области. На территории губернии будет запущен крупный международный археологический проект, в рамках которого специалисты намерены отыскать место битвы хана Золотой Орды Тохтамыша и среднеазиатского Амира Тимура.

– В рамках проекта мы должны раскрыть эту историческую тайну, найдя в ходе раскопок соответствующие артефакты-доказательства и поставив точку в давнем научном споре. Интерес к работе проявили наши коллеги из Татарстана, из Казанского, Курганского и Башкирского университетов, а также ученые из Самаркандского государственного университета и Самаркандского археологического института имени Яхъи Гулямова. Принять участие в проекте также планируют археологи из Казахстана, Азербайджана, Ирана и Израиля, – рассказал руководитель научно-исследовательской лаборатории археологии Самарского университета им. Королева Сергей Зубов.

Работа затянется на пять лет, в течение которых археологи проведут исследования в различных районах губернии. Для установления места сражения и поиска расположения походных военных лагерей будет использоваться приборная база археологов Самарского университета и другая новейшая техника.

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