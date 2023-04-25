Огромная очередь выстроилась к автобусам на кладбище на Радоницу в Самаре 25 апреля

Жители смогут сегодня доехать до кладбищ на автобусах до 16:00. Фото: скриншот с видео

Во вторник, 25 апреля 2023 года, в день поминовения усопших Радоницу возле ТЦ «Аврора» в Самаре выстроилась огромная очередь из людей, желающих доехать на кладбища на городском транспорте.

Видеокадрами с места поделился самарский блогер Евгений Щекин. Все дело в том, что в Радоницу организовали специальные маршруты к городским кладбищам. Жители смогут сегодня доехать до кладбищ на автобусах до 16:00.

Интервалы движения маршрута 63э «Автостанция «Аврора» – кладбище «Рубежное» составляют 2-5 минут, 129э «Автостанция «Аврора» – кладбище «Южное» — 3-6 минут, 4к «п. Управленческий – кладбище «Лесное» — 17-36 минут.

Автобус 27к «площадь Кирова – кладбище «Зубчаниновское» будет ходить с интервалом 8-14 минут, 36д «Хлебная площадь – кладбище «Рубежное» — 27-56 мин, 36ю «кладбище «Южное» – кладбище «Рубежное» — 42-55 мин, 67к «п. Мехзавод – кладбище «Лесное» — 22-40 минут, а 77д «Хлебная площадь – кладбище «Южное» — 26-39 минут.

В связи с этим ограничили движение автомобилей на четырех улицах Самары.