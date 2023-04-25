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НовостиОбщество25 апреля 2023 10:03

В Самаре отменили шествие «Бессмертного полка» в 2023 году

Такое решение было принято в целях безопасности
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Акция состоится, но в измененном формате

Акция состоится, но в измененном формате

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2023 году в Самаре не будет традиционного шествия «Бессмертного полка». Мероприятие решили не проводить в очном формате. Информацию сообщили в региональном правительстве.

Данная мера принята по всей стране в целях безопасности. В этом году жителям предлагают показать своих героев немного иным способом: разместить портрет ветерана на автомобиле, на одежде, бейдже, или поставить фото на свой аватар в социальных сетях.

Отметим, что в этом году жителей Самары также ждет празднование Дня Победы. Программа мероприятия будет насыщенной. В городе пройдет Парад Победы, концерт «Страна героев» и ряд других событий. Кульминацией вечера станет праздничный салют.

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