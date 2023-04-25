День поминовения журналистов прошел в Самаре 25 апреля 2023 года

Память коллег почтили сотрудники редакций различных изданий, телерадиокомпаний, ветераны журналистики

Во вторник, 25 апреля 2023 года, в Самаре состоялся День поминовения журналистов. Служба прошла в 12:00 в Троице-Сергиевском храме. Информацию сообщили в региональном отделении Союза журналистов.

По традиции в храме собрались сотрудники телерадиокомпаний и изданий Самарской области, а также ветераны журналистики, преподаватели и студенты профильных кафедр самарских вузов. Они почтили память коллег, поддержали друг друга. Службу провел Архимандрит Георгий (Шестун).

Напомним, День поминовения журналистов проходит в Самаре с 1996 года. Ежегодно в память об ушедших работниках СМИ проходят богослужения. Сегодня в скорбном списке – 517 имен. За последний год из жизни ушли еще 13 талантливых представителей журналистского сообщества.

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