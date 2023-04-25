В Самаре дом офицера Некрасова стал выявленным объектом культурного наследия

Дом признали выявленным объектом культурного наследия. Фото: "Яндекс Карты"

В Самаре еще один дома признали объект культурного наследия. Дом унтер-офицера Некрасова расположен на улице Ульяновской.

Согласно опубликованному приказу УГОКООН, в здании установлена историко-культурная ценность. Здание включили в перечень выявленных объектов культурного наследия. Строение возвели еще в 1874 году. Статусные дома тщательно охраняются, имеют свои документы и паспорт.

Напомним, в областной столице продолжают улучшать общественные пространства. Дворы преображают в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В промышленном районе планируют привести в порядок 6 дворов.