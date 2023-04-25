Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 апреля 2023 12:42

В Самаре дом офицера Некрасова стал выявленным объектом культурного наследия

Здание расположено на улице Ульяновской
Алена ПРОВКИНА
Дом признали выявленным объектом культурного наследия. Фото: "Яндекс Карты"

Дом признали выявленным объектом культурного наследия. Фото: "Яндекс Карты"

В Самаре еще один дома признали объект культурного наследия. Дом унтер-офицера Некрасова расположен на улице Ульяновской.

Согласно опубликованному приказу УГОКООН, в здании установлена историко-культурная ценность. Здание включили в перечень выявленных объектов культурного наследия. Строение возвели еще в 1874 году. Статусные дома тщательно охраняются, имеют свои документы и паспорт.

Напомним, в областной столице продолжают улучшать общественные пространства. Дворы преображают в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В промышленном районе планируют привести в порядок 6 дворов.