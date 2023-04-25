В правительстве Самарской области прокомментировали задержание Ивана Плаксина

В отношении министра возбуждено уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области вечером 25 апреля 2023 года появилась информация о задержании Ивана Плаксина. Министра строительства региона подозревают в превышении полномочий.

О задержании рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн в своих социальных сетях. По словам депутата, в отношении министра строительства возбуждено уголовное дело за превышение полномочий. Чиновника задержали на рабочем месте, а в его доме провели обыски. В пресс-службы правительства региона прокомментировали информацию о задержании.

- Всегда строим свою работу на принципах соблюдения закона. Правительством региона безусловно будет оказано полное содействие следствию. Рассчитываем, что уполномоченные органы взвешенно и по справедливости разберутся в ситуации, - отметили в пресс-службе.